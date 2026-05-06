Даг Лайман снимет фильм «Star One» с Эдди Редмейном и Майлсом Теллером

Афиша Daily
Фото: John Nacion/Getty Images

Американский режиссер Даг Лайман («Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит») поставит фильм «Star One». Главные роли в нем исполнят Эдди Редмейн («Девушка из Дании») и Майлс Теллер («Одержимость»), сообщил Deadline.

Картина будет основана на реальной истории. В ее центре окажутся два непохожих друг на друга агента ЦРУ. Харизматичного и живого персонажа сыграет Теллер, строгого и придерживающегося правил — Редмейн.

По сюжету героям предстоит объединить усилия, чтобы выполнить сверхсекретную миссию — доставить оружие, преодолев тысячи миль вражеской территории. Сценарий ленты написал Дэвид Коггешолл.

Продюсерами выступили П.Дж.ван Сандвийк из Storyteller Productions, Уильям Шерак, Джеймс Вандербильт и Пол Нейнштейн из Project X Entertainment. Проект представят на Каннском кинорынке компании Black Bear и CAA Media Finance.

Когда пройдут съемки фильма, пока не сообщается. В настоящее время Лайман работает над триллером «Биткоин» с Кейси Аффлеком, Питом Дэвидсоном, Галь Гадот и Айлой Фишер. Ранее его хотели назвать «Убить Сатоши».

