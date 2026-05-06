Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк сбежал и четыре дня просидел в стене

Афиша Daily
Фото: «Good Hang with Amy Poehler»

Билли Айлиш поделилась историей о своем питомце — карликовом хомяке по кличке Томатный Супчик, который сумел сбежать из клетки и несколько дней скрывался в стенах дома.

Певица рассказала об этом в подкасте Эми Полер «Good Hang with Amy Poehler». По ее словам, хомяк появился у нее на 24-летие: животное спасли из дома, где содержались десятки грызунов в плохих условиях.

Питомец оказался крайне активным и непоседливым. Уже через месяц после переезда в «хомячий особняк» с колесом и игрушками Томатный Супчик сумел выбраться через вентиляционное отверстие.

Айлиш обнаружила пропажу не сразу. Сначала она решила, что хомяк просто спрятался в туннеле, но спустя несколько дней стало ясно, что питомец исчез. Певица призналась, что уже мысленно попрощалась с ним и даже написала друзьям, что он, скорее всего, погиб.

В попытке вернуть хомяка она оставила его любимые тыквенные семечки и колесо рядом с клеткой. На следующий день еда исчезла, и вскоре Томатный Супчик действительно появился. Он вылез прямо из стены, где провел четыре дня без воды и пищи. После этого случая Айлиш усилила меры безопасности и переселила питомца в более надежное жилище.

