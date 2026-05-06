Билеты на спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека стали доступны за бонусы «Спасибо»

Компания «Афиша» и «СберСпасибо» продолжают расширять проект «Изумрудная коллекция» востребованными культурными мероприятиями, на которые можно попасть только за бонусы «Спасибо». Следующая постановка в программе — «Наш класс» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека.
Пьеса «Наш класс. История в 14 уроках» основана на реальных событиях, произошедших в польском городке Едвабне. У героев есть прототипы, а сама история — попытка разобраться с травматическим прошлым, которое до сих пор вызывает споры и болезненные реакции в обществе.
Спектакль начинается как беззаботная школьная история: первый звонок, знакомство с одноклассниками, дружба и первая влюбленность. Но постепенно судьбы молодых людей оказываются втянутыми в воронку истории — с ее жестокостью, страхом и выбором, который невозможно отменить.
Зритель проживает с героями десятки лет и видит, как тонкая связь одноклассников превращается в неразрывную, почти родственную нить, от которой невозможно освободиться.
Режиссер спектакля Наталья Ковалева говорит, что для нее это не история про конкретную страну или эпоху. «Это разговор о выборе, который делает человек в условиях давления и страха. Мы часто оправдываем себя тем, что ничего не могли изменить. И здесь театр дает возможность честно посмотреть на себя и ответить на вопрос: а что бы в этой ситуации сделал я?» — объясняет она.
«Наш класс» — лауреат главной литературной премии Польши Nike и в театральной версии сохраняет ту же интонацию: тревожную, прямую и лишенную морализаторства. Это спектакль, который не предлагает готовых ответов, но оставляет пространство для внутреннего диалога.
В рамках проекта «Изумрудная коллекция» бонусы «Спасибо» становятся полноценной валютой впечатлений, которая открывает доступ к эксклюзивным событиям. Ранее в программе зрители уже могли увидеть постановку балета «Щелкунчик» в хореографии Юрия Посохова, спектакли «Шерлок Холмс и все-все-все» и «Жирная Люба».