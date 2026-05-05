The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов

После громкого объявления о возвращении в составе трио — Николь Шерзингер, Эшли Робертс и Кимберли Уайатт — группа планировала масштабное турне из 53 концертов. Но на этапе подготовки стало ясно, что спрос на концерты в США и Канаде оказался значительно ниже ожиданий.