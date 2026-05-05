Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»

Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Премьера состоится 27 мая.
В новом сезоне героиня Эммы Майерс вновь оказывается в центре опасного расследования. Пиппа Фиц-Амоби — школьница, ставшая известной после раскрытия громкого убийства.
Во втором сезоне героиня пытается оставить детективную деятельность в прошлом, но исчезновение молодого человека по имени Джейми вынуждает ее вновь взяться за расследование. Ситуация осложняется судебным процессом над Максом Хастингсом, фигурантом предыдущего дела.
В трейлере показывается, что история станет более напряженной. Так, Пиппа столкнется с угрозами, давлением и сомнениями со стороны окружающих, но продолжит искать правду. Помимо Майерс, в актерский состав вошли Генри Эштон, Джуд Морган-Колли и Аша Бэнкс.