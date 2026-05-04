Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию

Маша Гессен родилась 13 января 1967 года в Москве. В 1981 году она с родителями эмигрировала в США, но спустя 10 лет вернулась в Россию. Гессен — автор множества книг, написанных как на русском, так и на английском языках. В России она сотрудничала с изданиями «Новое время», «Итоги», была замглавредактора «Большого города», главным редактором «Gala», «Сноб» и «Вокруг Света». В 2013 году Гессен уехала в Нью-Йорк, где стала работать в The New Yorker.



