Стример Парадеевич открыл смэш-бургерную в Москве

Фото: @lovin.burgers

В Кривоколенном переулке открылась смэш-бургерная Lovin стримера Александра Парадеевича, у которого в Twitch более 2 млн подписчиков. Заведение заняло помещение бара «Квадрат», который закрылся в 2014 году. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Lovin совмещает бургерную и офлайн-точку бренда одежды Abuse, который раньше существовал в формате онлайн-дропов. В меню — смэш-бургеры с котлетой из мраморной говядины, булочками собственной выпечки, картофель фри и милкшейки.

3 мая прошло открытие бургерной. Среди гостей были Soda Luv, комик Сатир, участники шоу «Что было дальше?» (без Нурлана Сабурова), Дилара Зинатуллина и шеф Евгений Викентьев. 

Открытие было намечено на 16.00, но очередь у входа начала собираться еще с утра. По оценкам СМИ, к заведению пришли до 200 человек. 

Сам Парадеевич, приехавший на открытие, сообщил о давке на улице и покинул площадку. Он заявил, что ресторан продолжит работать в обычном режиме до 23.00.

Как отмечает «Москвич Mag», Lovin объединяет два заметных тренда последних лет — популярность смэш-бургеров и ресторанные проекты медийных фигур.

