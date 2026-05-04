Адам Скотт участвовал в кастинге «Восставшего из ада-6», хотя его персонаж умер ранее во франшизе

Актер Адам Скотт ходил на прослушивание на роль в фильме «Восставший из ада-6», хотя уже участвовал во франшизе ранее, и его персонаж умер в четвертой части. Об этом он рассказал в телешоу Сета Майерса.
Скотт признался, что в тот момент ему очень нужна была работа. Так что он поучаствовал в кастинге в надежде, что создатели новой картины «не заметят», что он снимался в одном из предыдущих фильмов.
Актер вспомнил, как ждал своей очереди на прослушивании и в этот момент увидел продюсера, который работал в том числе над «Восставшим из ада-4». Тогда Скотт прикрыл лицо бумагами — и его не заметили.
В итоге Адам все равно не получил роль. Артист пошутил, что это произошло из-за его актерской игры, а не потому что кто-то вспомнил, что его лицо уже появлялось во франшизе. Как дело было на самом деле, неизвестно.
В жанре хоррора Скотт себя, впрочем, все равно проявил. В 2026 году на экраны вышла лента «Хокум» с ним в главной роли, ее покажут в российском кинопрокате с 7 мая.