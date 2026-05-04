Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Фото: Виталий Гасаев/VK

Бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался 2 мая в возрасте 67 лет. Об этом во «ВКонтакте» сообщил музыкант Виталий Гасаев. 

По информации Shot, причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. 

Жучков родился в Барнауле в 1958 году. С детства он занимался музыкой: учился в музыкальной школе по классу баяна и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений.

Музыкальную карьеру Жучков начал в Узбекистане — работал в Джизаке, Самарканде и Ташкенте. В 1985 году его заметил звукорежиссер «Землян», после чего Жучков вошел в состав группы.

В «Землянах» он выступал с 1986 по 1992 год — в один из самых успешных периодов коллектива. Вместе с группой Жучков много гастролировал: музыканты выступали в Европе, Азии, Африке и на Кубе, а также стали первой советской группой, победившей на Дрезденском фестивале в Германии.

В 1989 году во время гастролей во Франции модельер Пьер Карден предложил группе название East Express для зарубежных выступлений.

После распада «Землян» Жучков вернулся в Барнаул. Там он создал группу «Восточный экспресс», название которой отсылало к зарубежному бренду «Землян». С 2003 года музыкант работал с барнаульским коллективом «Граффити».

