Внуково возглавило рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве

Мерил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»
В Москве в День Победы будет дождь и похолодание
Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла
Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань
Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков
Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее
Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе
Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции
Более 100 Серег вместе сходили в бар в Москве
В Индии мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления
Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом
Рядом с Москва-Сити появится новая набережная
Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»
Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет
В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие
Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц
Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза
Post Malone переносит вторую часть тура ради нового альбома «The Eternal Buzz»
«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировой прокат 24 июля
Первая майская гроза в Москве ожидается во вторник
Посидеть за барной стойкой с Хемингуэем позволит новый иммерсивный спектакль в Петербурге
Россиянин решил проплыть на сапборде 4000 километров ― от Читы до Охотского моря
Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»
Финские инженеры создали виртуальную сауну
Погибла звезда КВН Елена Рыбалко
Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по белым спискам

Внуково возглавило рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Mikhail Nezgovorov/Flickr

Департамент транспорта Москвы составил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в городе по итогам 2025 года.

Самой популярной локацией стал аэропорт Внуково (1,72 млн вызовов). За ним идут Казанский вокзал (1,63 млн), Белорусский вокзал (1,45 млн), Новый Арбат (1,42 млн) и Неглинная улица  (1,42 млн). В топ также попали терминал B аэропорта Шереметьево, Никитский бульвар, площадь трех вокзалов и Пушкинская площадь.
 

«Такси в столице — надежный и безопасный сервис. Самыми востребованными точками отправления и прибытия традиционно являются аэропорты, вокзалы и центральные улицы города. Мы делаем все, чтобы поездки пассажиров становились еще более комфортными и предсказуемыми, особенно в местах с повышенным спросом», — отметил заммэра Максим Ликсутов.

Недавно стало известно, что такси в новогоднюю ночь в Москве чаще всего заказывали до Чистых прудов, фабрики «Красный Октябрь» и на Арбат. В топ адресов также вошли Белая площадь и исторические кварталы Трехгорной мануфактуры.
 

Расскажите друзьям