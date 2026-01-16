В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»

Такси в новогоднюю ночь в Москве чаще всего заказывали до Чистых прудов, фабрики «Красный Октябрь» и на Арбат. Об этом сообщил департамент транспорта города.



В топ адресов также вошли Белая площадь и другие кварталы между станциями метро «Белорусская» и «Менделеевская», а также исторические кварталы Трехгорной мануфактуры. В другие дни новогодних праздников москвичи и гости столицы больше всего ездили на такси на Красную площадь, Арбат и Тверскую, к Ленинградскому, Ярославскому, Казанскому, Павелецкому, Киевскому и Восточному вокзалам, в аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. С 31 декабря по 11 января в Москве ежедневно совершали в среднем 780,5 тысячи поездок на такси и 98,3 тысячи поездок на каршеринге.



Недавно стало известно, что самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии. В ноябре километр поездки в регионе стоил 17,85 рубля.