Первая майская гроза в Москве ожидается во вторник

Во вторник в Москве ожидается гроза, она станет первой в столичном регионе с начала года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Гроза с кратковременным дождем пройдет днем 5 мая в Москве. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, однако при грозе порывы достигнут до 15 метров в секунду», ― отметили синоптики.
Он добавили, что, несмотря на грозу, температура воздуха 5 мая составит до +25 градусов.
Ранее в Гидрометцентре сказали, что метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Тогда среднесуточная температура превысит 15 градусов.
Апрель в московском регионе закончился похолоданием, снегопадами и дождями. К 1 мая выпавший снег в столице растаял. Начало месяца выдалось теплым: в субботу днем воздух прогрелся до +15 градусов, а в воскресенье Гидрометцентр прогнозирует от +19 до +21.