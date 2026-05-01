Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома

Оливия Родриго анонсировала крупный мировой тур под названием The Unraveled Tour, который охватит Великобританию, Северную Америку и Европу. 

Концерты приурочены к выходу ее третьего студийного альбома «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love», релиз которого запланирован на 12 июня. Новая пластинка станет продолжением успешных альбомов «Sour» (2021 год) и «Guts» (2023 год). 

Во время гастролей певица даст 65 концертов, включая несколько выступлений на крупных аренах в разных городах Северной Америки. В начале 2027 года Родриго выступит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а затем отправится в Европу.

 Европейская часть тура начнется в марте 2027 года и охватит Стокгольм, Амстердам, Мюнхен и Лондон, где запланированы сразу четыре концерта на площадке The O2. Завершится тур серией выступлений в Париже, Милане и Барселоне. 

Специальными гостями на отдельных концертах станут группы Wolf Alice и The Last Dinner Party, а также другие исполнители. Продажа билетов начнется 7 мая, при этом предпродажа откроется двумя днями ранее.

