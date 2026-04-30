Московский клуб «Шизич» закрывается

Московский ночной клуб «Шизич» закрывается. На майских праздниках в нем пройдут последние вечеринки. Об этом стало известно из соцсетей заведения. 

1 мая в «Шизиче» пройдет концерт «Метрополитена» при участии МММ. За ночную программу будут отвечать Obgon, Timur Omar, Raw Takes, Eostra, Valtron и Elektrofelina.

 На 2 мая запланирована презентация альбома Senitsa. Следом за ней состоится афтепати, на которой сыграют Kedr Livanskiy, Leth4l, Gnaar и Laladevochka. 

В 23:00 начнется заключительная вечеринка. В ее лайнапе — Metaphys1ca, Tanaker live, Kotenok2005, Marina Bibik, Richb4g, Svetawicked b2b Wantmym, 8luetic. Билеты на мероприятия продаются на сайте клуба. 

Причины закрытия «Шизича» неизвестны. Команда поблагодарила гостей за прошедший сезон, который она назвала особенным, и объявила, что пространство уходит «в отпуск на неопределенное время».

«Мы успели сделать невероятно много: концерты, выставки современного искусства, фэшн-показы, съемки клипов и множество коллабораций с творческими объединениями на любой вкус. Все это — благодаря вам», — подчеркнули в «Шизиче». 

Клуб «Шизич» открыли основатели культового петербургского клуба «Изич». В пространстве регулярно проходили андеграундные вечеринки и концерты, полюбившиеся москвичам.

