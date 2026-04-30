В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Роза Чемерис и Антон Ткачев. В пояснительной записке они указали, что в последние годы чиновники, депутаты и религиозные деятели все чаще допускают высказывания, что женщина должна «сидеть дома», «только рожать» и быть «обслуживающим звеном» по отношению к мужчине. Это, как отмечают парламентарии, противоречит статье 19 Конституции России, гарантирующей равенство прав независимо от пола.