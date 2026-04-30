Бэнкси установил статую в центре Лондона

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В центре Лондона появилась статуя, которую установил уличный художник Бэнкси. Об этом написал The Art Newspaper. Вскоре после этого Бэнкси подтвердил авторство работы в соцсетях.

Монумент представляет собой мужчину в костюме, несущего большой флаг, который закрывает его лицо. Он появился на площади Ватерлоо неподалеку от колонны герцога Йоркского, мемориала гвардейцам Крымской войны, статуи Флоренс Найтингейл и памятника лорду Ли.

Видео: banksy

Как Бэнкси удалось установить крупный монумент в самом сердце города, неизвестно. Площадь Ватерлоо расположена в районе Сент-Джеймс, где находятся многочисленные джентльменские клубы, люксовые магазины, правительственные здания и иностранные посольства.

Статуя появилась посреди оживленного перекрестка ранним утром 29 апреля. На нижней части ее постамента выгравировано имя Бэнкси.

Ранее художник уже размещал на улицах Лондона скульптуру. В 2004 году на Шафтсберри-авеню обнаружили монумент «Пьяница», который пародирует статую «Мыслитель» Родена. Эту работу Бэнкси вскоре похитили.

Статуя на площади Ватерлоо — первая работа Бэнкси после громкой публикации Reuters, в которой журналисты заявили, что узнали настоящее имя художника. Они утверждали, что при рождении легендарного анонима звали Робин Ганнингем. Теперь же его зовут, как считают расследователи, Дэвид Джонс.

