Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil

Вышел тизер-трейлер «Обители зла» ― фильма по Resident Evil от автора «Орудий» Зака Креггера. Старт зарубежного проката намечен на 18 сентября.

Креггер решил создать новую оригинальную историю, поэтому в фильме не появятся известные персонажи вселенной, такие как Леон С.Кеннеди или Джилл. В центре сюжета окажется медик-курьер Брайан, который во время доставки посылки ночью окажется в эпицентре вспышки вируса.

Креггер написал сценарий картины вместе с Шеем Хаттеном, работавшим над франшизой «Джон Уик».

Главную роль исполнит Остин Абрамс, ранее появлявшийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»), Зак Черри («Разделение»), Кали Рейс («Настоящий детектив») и Джонно Уилсон («Скрежет металла»).

До этого по «Обители зла» уже сняли шесть фильмов с Миллой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021 году франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла: Раккун-Сити», который снял Йоханнес Робертс.

