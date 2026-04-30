Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Школьников не будут досматривать перед ЕГЭ в 2026 году по распоряжению Рособрнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно рекомендациям ведомства, организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам. При срабатывании металлоискателя школьникам предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. Его можно оставить в помещении для хранения личных вещей или у сопровождающего. 

При отказе сделать это участнику запретят проходить в пункт проведения экзамена. Тех, кто нарушит правила, повторно допустят к сдаче в резервные сроки только по решению председателя ГЭК.

Период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут еще раз выполнить задания по одному из предметов.

C 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это позволит школам и выпускникам лучшее и спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

