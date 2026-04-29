«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ

Компания Brand Analytics изучила более 9 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа и определила самые популярные мемы в первом квартале 2026 года. Результатами исследования поделилось агентство ТАСС.
Первое место заняла фраза «Можно, а зачем?», которую представитель АвтоВАЗа произнес в ответ на вопрос Амирана Сардарова, может ли автопроизводитель создать аналог BMW пятой серии. Эту фразу за первый квартал года упомянули в соцсетях 294,2 тыс. раз.
В тройку также вошли слова «Фа втфа пепе шнейне», которые постоянно использует рэпер Ганвест, и ностальгический тренд «Мой 2016-й».
Полностью топ-15 выглядит так:
- «Можно, а зачем?» — 294,2 тыс. упоминаний
- «Фа втфа пепе шнейне» — 292,6 тыс. упоминаний
- «Мой 2016» — 241,1 тыс. упоминаний
- «Сикс Сэвен» — 191,2 тыс. упоминаний
- «Данил Колбасенко» — 154,5 тыс. упоминаний
- «Филяй-филяй» — 97,2 тыс. упоминаний
- «Возьми телефон деткааа» — 71,6 тыс. упоминаний
- Шаман и Байкал — 57,9 тыс. упоминаний
- «Муся, это ты?» — 33,2 тыс. упоминаний
- «Дрысясися» — 19,6 тыс. упоминаний
- «Обезьянка Панч» — 12,2 тыс. упоминаний
- «Пингвин, идущий к горе» — 11,4 тыс. упоминаний
- «Ыыыыффф от ЦБ РФ» — 6,8 тыс. упоминаний
- «Шопинг модный лук» — 5,2 тыс. упоминаний
- «ЖКХ, вы че творите?» — 4,4 тыс. упоминаний
«Первый квартал 2026 года утвердил новый статус мемов ― они перестали быть просто смешными картинками. Сегодня это язык общения, защитный механизм от реальных трудностей и маркер „свой/чужой“», ― сказали аналитики.
В Brand Analytics выделили четыре социальных тренда: анестезию через ИИ-абсурд, побег в живой интернет, горькую иронию и игривость. Авторы со ссылкой на ВЦИОМ отметили, что тревожность испытывают 43% россиян, и мемы становятся коллективным ответом на вызовы времени.