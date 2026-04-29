«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык

«Яндекс Браузер» запустил перевод материалов в интернете для людей с особенностями восприятия информации. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Яндекса».
Теперь «Алиса AI» адаптирует любой текст по общепринятым правилам ясного языка — так, чтобы в нем не было сложных предложений и непонятных слов. Это сделает контент более доступным и поможет быстрее разбираться в написанном.
Новая возможность будет полезна пользователям с когнитивными и ментальными особенностями, пожилым, глухим и слабослышащим людям. «Алиса AI» перепишет для них материалы простыми словами и разделит длинные предложения на несколько коротких. Так, в правилах оплаты коммунальных услуг нейросеть оставит только самое необходимое — без сложных формулировок, чтобы человеку было легче понять информацию. А в тексте об авиации она добавит к слову «шасси» определение, чтобы уточнить, что речь идет о части самолета.
Адаптацию выполняет флагманская большая языковая модель «Яндекса» — Alice AI LLM, которую дообучили для работы с ясным языком. Она анализирует текст на странице и заменяет его на более понятный вариант с сохранением структуры: заголовков, разделов и навигации. Собрать информацию для обучения модели помогли специалисты по ясному языку из благотворительного фонда «Синдром любви», Центра эффективных коммуникаций и партнерства «Ясный мир», а протестировать качество — люди с когнитивными и ментальными особенностями.
