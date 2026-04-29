«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык

Новая возможность будет полезна пользователям с когнитивными и ментальными особенностями, пожилым, глухим и слабослышащим людям. «Алиса AI» перепишет для них материалы простыми словами и разделит длинные предложения на несколько коротких. Так, в правилах оплаты коммунальных услуг нейросеть оставит только самое необходимое — без сложных формулировок, чтобы человеку было легче понять информацию. А в тексте об авиации она добавит к слову «шасси» определение, чтобы уточнить, что речь идет о части самолета.