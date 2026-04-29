Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Тейлор Свифт рассказала в интервью The New York Times, что один из ее первых крупных хитов, «Love Story», родился из подросткового конфликта с родителями.

По словам артистки, песня была написана, когда ей было 17 лет. Тогда родители не разрешили ей пойти на свидание с молодым человеком, который был старше нее. «Думаю, впервые я почувствовала, что мне все равно, если людям это не понравится, потому что я сама это очень люблю», — рассказала Свифт.

Певица отметила, что в юности люди особенно остро переживают чувства, и именно это делает их творчество более искренним. Она добавила, что тогда писала песни буквально за считанные минуты, пока эмоции не остыли.

Ранее певица уже рассказывала, что композиция «Love Story» была написана о человеке, с которым она почти состояла в отношениях. «Но когда я познакомила его со своей семьей и друзьями, они все сказали, что он им не нравится. Все! Впервые я смогла понять ситуацию Ромео и Джульетты, где единственные, кто хочет, чтобы они были вместе, — это сами влюбленные», — говорила она тогда.
 

