Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников

Фото: Центральный университет

С 23 по 27 апреля прошел финал первой Всероссийской мультисенсорной олимпиады по дизайну для старшеклассников dsgn sense. Организатором выступила Школа дизайна Центрального университета.

dsgn sense — это первая в России олимпиада по мультисенсорному дизайну. С помощью него делают графику, объекты, интерфейсы, сервисы и продукты с учетом разных органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Такой метод позволяет создать глубокий, эмоциональный и запоминающийся пользовательский опыт при взаимодействии с продуктом или средой. 

Площадкой для заключительного этапа олимпиады стал подмосковный наукоград Дубна.  В финале встретились 118 школьников из 59 российских городов, включая Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Владивосток, Сочи. Они в течение трех дней работали над заданиями заказчиков из наукограда. Среди них были Музей истории и техники при Объединенном институте ядерных исследований; особая экономическая зона Дубны; библиотека им. Д. И. Блохинцева; приют бездомных животных «Верный друг»; яхтенный клуб «Атом»; кофейня «Нейтрино» и другие.

«Многие предложенные дизайн-решения имеют потенциал для реализации. Но главное в том, чтобы сохранить заданное участниками олимпиады направление — стремление к более внимательному, многослойному взаимодействию с пространством», — рассказала Наталья Заикина, руководитель пресс-центра НИИ ОИЯИ.

Заявки на участие в dsgn sense подали около 7 тыс. старшеклассников со всей России и из зарубежья: Армении, Беларуси, Бельгии, Казахстана, Польши, Турции и других стран. Более 1,7 тыс. из них выполнили индивидуальное задание из реальной практики одного из брендов-партнеров, среди которых были «Яндекс Станция», онлайн-школа «Щелочь», девелоперская компания «Брусника», сеть цифровых кофеен «Дринкит» и бренд уходовой косметики The Act. Задание каждого бренда было также связано с органами восприятия человека.

Победителями и призерами выбрали 30 старшеклассников. В качестве награды им предоставили гранты, покрывающие до 100% от стоимости обучения в бакалавриате Школы дизайна Центрального университета. Пятеро победителей также получили возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в Т-Банке по направлению «Дизайн». 
 

