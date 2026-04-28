«Вкусвилл» запустил AI-бот, который подбирает для продуктов альтернативу с чистым составом

«Вкусвилл» запустил AI-бот на базе GPT-5.1, который подбирает альтернативу с чистым составом любому продукту. Например, вместо мармелада он посоветует приобрести фруктовый батончик.



«Всем иногда хочется джанк-фуда. После тяжелого дня, в пятницу вечером под фильм, просто потому что хочется. И это нормально, не стоит себе запрещать, иначе будет только хуже. Но можно съесть тот же самый снек с чистым составом. Для этого мы и сделали „Очиститель“: покажи, что хочется, а мы подберем альтернативу», — рассказала Мария Безверхая, менеджер «Вкусвилла».





