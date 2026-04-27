«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке

В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: @amurtigercenter

Фотооловушка  в Амурской области засняла момент, во время которого местная дикая тигрица по кличке Елена ест снег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Видео снято в ходе мониторинга области, который проводится при поддержке центра. На кадрах Елена лижет снег языком. «Когда вода вся твердая, можно и снег попить», — написали в сосцсетях Хинганского заповедника.

 

Источник: @amurtigercenter

Заповедник часто публикует кадры с тигрицей. Елену выпустили в дикую природу в мае 2019 года. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Сейчас они уже достигли размера своей матери.

Недавно тигр заблокировал проезд по одной из трасс в Хабаровском крае возле поселка Бойцово. В соцсетях появился ролик очевидцев. Информацию о местонахождении зверя затем передали охотоведам.

Расскажите друзьям