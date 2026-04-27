Режиссер Энди Мускьетти рассказал о работе над сценарием второго сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». По его словам, действие в новой части развернется в 1935 году и расскажет о банде Брэдли — группе грабителей банков, которые становятся частью кошмара после прибытия в Дерри.
Премьера первого сезона шоу состоялась накануне Хэллоуина — 26 октября. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников».
Сюжет разворачивается в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям рассказывают о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри. В шоу снялись Билл Скарсгорд, Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар.
Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Предположительно, третья часть будет посвящена началу XX века.