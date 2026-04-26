Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом

Фото: 20th Television

Съемки второго сезона «Чужой: Земля» запланированы на лето и пройдут в Лондоне. Об этом в интервью Deadline рассказал шоураннер сериала Ной Хоули.

Он поделился: «Что я могу сказать — мы начинаем снимать этим летом. Мы уже близко. Сегодня я проходил по съемочной площадке мимо реквизита и костюмов. Все строится. Всегда волнительно это видеть. У нас был прекрасный опыт в Таиланде, [где мы снимали первый сезон], но по ряду причин Лондон для нас более подходящее место на долгосрочную перспективу».

О том, сколько еще сезонов получит сериал, Хоули отвечает уклончиво: «Я надеюсь, [что сезоны еще будут] — у меня есть направление, но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы его достичь. При условии, что соотношение производственных затрат и зрительского интереса останется соразмерным, мы можем продолжать столько, сколько захотим. Если мы будем лелеять эти франшизы, они будут отдавать долги очень долгое время».

Первый сезон сериала вышел 12 августа. События разворачиваются за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до первой части «Чужого». Действие происходит на Земле в 2120 году. Сюжет вращается вокруг корпорации «Вейланд-Ютани», которая стремится создать лучшего андроида. Первым гибридом становится девочка Венди: ее сознание перенесли во взрослую особь с неограниченными физическими возможностями.

Когда на Земле терпит крушение космический корабль со всевозможными смертоносными образцами, Венди вместе с командой отправляется исследовать обломки — и противостоять чудовищам, которых этот корабль принес на родную планету.

Главную роль в сериале сыграла Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

