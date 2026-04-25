Хелена Бонэм Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут

В HBO объяснили, что персонаж, которого создатель сериала Майк Уайт написал для Бонэм Картер, «не совпал» с задумкой уже на площадке. Теперь роль перепишут и в ближайшие недели подберут для нее другую актрису. При этом съемки продолжатся: график скорректировали так, чтобы пока сосредоточиться на сценах с остальными участниками каста.