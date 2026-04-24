Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула

Трогательная история случилась на борту самолета, летевшего из Москвы в Горно-Алтайск. На кадрах видно, как бортпроводница укачивает младенца на руках, чтобы дать его маме возможность отлучиться в уборную и немного отдохнуть. «Она делала это так естественно и по-настоящему… без показной заботы, без лишних слов», ― отметила автор ролика.