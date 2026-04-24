Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула

2 мин на чтение
Фото: @shikulina

Стюардесса «Аэрофлота» помогла пассажирке укачать ребенка и восхитила пользователей соцсетей. Видео опубликовала в инстаграме* блогер Юлия Шикулина, летевшая тем же рейсом. 

Трогательная история случилась на борту самолета, летевшего из Москвы в Горно-Алтайск. На кадрах видно, как бортпроводница укачивает младенца на руках, чтобы дать его маме возможность отлучиться в уборную и немного отдохнуть. «Она делала это так естественно и по-настоящему… без показной заботы, без лишних слов», ― отметила автор ролика. 

Видео: @shikulina

За пару дней видео набрало более 17,5 млн просмотров. В комментариях единогласно восхищаются стюардессой. Пользователи называют ее ангелом, летающей принцессой и невероятно ценным кадром, за который «Аэрофлоту» следует держаться. 

В комментарии 360.ru автор видео отметила, что стюардесса вела себя максимально вежливо со всеми пассажирами. А увидев на борту женщину с младенцем, стала помогать ей особенно внимательно. 

«Стюардесса укачивала ребенка минут 20, и чувствовалось, что она делает это от души. За это время пассажирка смогла отойти в уборную, размяться и налить молоко», — рассказала Шикулина. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

