Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»

О присуждении Сокурову награды сообщила 14 апреля киновед и режиссер Любовь Аркус. В своем телеграм-канале она опубликовала скриншот письма Сокурову от президента ММКФ Никиты Михалкова. Аркус удивилась этому письму, отметив, что за последние четыре года ни одному фильму Сокурова не дали прокатное удостоверение, а недавно ни один из кинотеатров Петербурга не согласился показать ретроспективу его фильмов.