Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Набор LEGO, созданный по мотивам фильма «Проект „Конец света“», попал в Книгу рекордов Гиннесса — он поднялся в стратосферу на 35 километров над землей.
Мини-фигурку героя Райана Гослинга, инопланетянина Рокки и космический корабль прикрепили к платформе с воздушным шаром. Конструкцию подняли на высоту почти 115 тыс. футов (около 35 километров) над графством Гвинед в Великобритании. Набор LEGO провел в стратосфере восемь часов, после чего благополучно вернулся на Землю.
Фильм «Проект „Конец света“» основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Набор LEGO воссоздает космический корабль из фильма. С помощью специальной рукоятки можно привести в движение жилой модуль, имитируя работу системы центробежной гравитации. Комплект также включает мини-фигурку самого Райленда. Это коллекционная модель для взрослых, состоящая из 830 деталей.