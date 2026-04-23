СМИ: сериал-продолжение «Бестолковых» отменили

Сериал по мотивам комедии «Бестолковые» отменили. Об этом сообщил Variety со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, Peacock не выпустит проект, в котором Алисия Сильверстоун должна была вернуться кроли Шер Хорович. Тем не менее, CBS Studios и Paramount по-прежнему высоко оценивают потенциал сиквела, написали журналисты.
Предположительно, замысел шоу попробуют реализовать в будущем. Учитывая популярность оригинального фильма, ожидается, что проект вызовет значительный интерес на рынке, считает Variety.
Детали сюжета сериала не раскрывались. Он должен был рассказать о жизнь Шер спустя года после событий фильма. Над сценарием работали Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джордан Вайс.
Все трое собирались стать исполнительным продюсерами сериала наряду с Сильверстоун, режиссером «Бестолковых» Эми Хекерлинг и продюсером картины Робертом Лоуренсом. Разрабатывать шоу хотели Universal Television и CBS Studios, но теперь они отказались от своих намерений.
В 2020 году Peacock разрабатывал другой проект по мотивам «Бестолковых». Его планировали посвятить лучшей подруге Шер — Дионн. Этот проект также не был реализован.
Фильм «Бестолковые» вышел в 1995 году. Он представил вольную адаптацию романа «Эмма» Джейн Остин и рассказал о популярной девушке Шер Горовиц, посещающей среднюю школу. У ленты было продолжение — комедийный сериал, вышедший в 1996 году.