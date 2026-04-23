СМИ: сериал-продолжение «Бестолковых» отменили

Жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит Мэгги Джилленхол
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год
В Москве открылось кафе «Простоквашино»
Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса
В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля
Бред Casio представил часы в честь 140-летия Coca-Cola
В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тысяч рублей за оскорбление учителя
Пол Радд и Ник Джонас борются за музыкальную славу в трейлере «Power Ballad»
Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма-продолжения «Девочек»
Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй»
Умер телеведущий Алексей Пиманов
Фестиваль «Коачелла» оштрафовали на 40 тысяч долларов из‑за выступлений Джастина Бибера и Anyma
Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%
На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник Афиши объявил вторую волну артистов

СМИ: сериал-продолжение «Бестолковых» отменили

Сериал по мотивам комедии «Бестолковые» отменили. Об этом сообщил Variety со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, Peacock не выпустит проект, в котором Алисия Сильверстоун должна была вернуться  кроли Шер Хорович. Тем не менее, CBS Studios и Paramount по-прежнему высоко оценивают потенциал сиквела, написали журналисты.

Предположительно, замысел шоу попробуют реализовать в будущем. Учитывая популярность оригинального фильма, ожидается, что проект вызовет значительный интерес на рынке, считает Variety.

Детали сюжета сериала не раскрывались. Он должен был рассказать о жизнь Шер спустя года после событий фильма. Над сценарием работали Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джордан Вайс.

Все трое собирались стать исполнительным продюсерами сериала наряду с Сильверстоун, режиссером «Бестолковых» Эми Хекерлинг и продюсером картины Робертом Лоуренсом. Разрабатывать шоу хотели Universal Television и CBS Studios, но теперь они отказались от своих намерений.

В 2020 году Peacock разрабатывал другой проект по мотивам «Бестолковых». Его планировали посвятить лучшей подруге Шер — Дионн. Этот проект также не был реализован.

Фильм «Бестолковые» вышел в 1995 году. Он представил вольную адаптацию романа «Эмма» Джейн Остин и рассказал о популярной девушке Шер Горовиц, посещающей среднюю школу. У ленты было продолжение — комедийный сериал, вышедший в 1996 году.

