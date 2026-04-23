На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам

30 апреля в Музее кино на ВДНХ откроется выставка «Ремесло отважных, или Смелые люди», посвященная каскадерам. Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
Проект создан вместе с Гильдией каскадеров России. Он расскажет об актерах, которые работают на пределе возможностей, но остаются в тени чужой славы. «Именно каскадеры наполняют динамичные сцены настоящим напряжением: благодаря их профессионализму погоня, падение, драка или взрыв становятся не просто спецэффектом, а частью кинореальности», ― отметили организаторы.
В экспозицию вошли костюмы, эскизы, артефакты кинопроизводства, бутафорские ножи, разбитые машины и элементы защитной экипировки. Пространство выставки отсылает к эстетике брутализма: в нем использованы металл, грубые фактуры, приглушенный свет, резкие контрасты, а атмосферу дополняют гул моторов и звуки взрывов.
Выставка «Ремесло отважных, или Смелые люди» будет работать в Музее кино на ВДНХ до 31 мая.