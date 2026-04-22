Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг

Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал «Кайли» об австралийской поп-певице Кайли Миноуг, известной по хитам «Can’t Get You Out of My Head», «Chiggy Wiggy» и «Padam Padam». Платформа также опубликовала первый кадр.

На первом фото певица, закутанная в теплый фиолетовый халат, сидит на крыльце и задумчиво смотрит в сторону от камеры. В сериал войдут новые интервью с Миноуг и ее близкими, личные архивы певицы и фотографии. Создатели планируют воссоздать карьерный путь артистки — включая периоды общественного осуждения, личных потерь и болезни.

Всего в сериале будет три эпизода. Над проектом работает компания Ventureland, уже сотрудничавшая с Netflix: она выпустила на стриминге документальные фильмы про Дэвида Бекхэма и группу Wham! Режиссером сериала про Миноуг стал Майкл Харт, монтировавший «Бекхэма» и «Трех одинаковых незнакомцев».

Недавно соучредитель Netflix Рид Хастингс покинул совет директоров — это произойдет в июне, спустя почти 30 лет работы в компании. Он занял должность генерального директора в 1999 году и оставался на этом посту до тех пор, пока в конечном итоге не уступил место Теду Сарандосу и Грегу Питерсу.

