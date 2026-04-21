Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря

Фото: пресс-материалы

Байопик «Баста. Начало игры» получил дату премьеры. Фильм выйдет в прокат 24 декабря, пишет «Кинопоиск».

Молодого Басту в картине сыграет Слава Копейкин. Режиссером ленты выступает Стас Иванов («ЮЗЗЗ»).

Съемки уже стартовали в Ростове-на-Дону и продлятся до середины мая. Картина расскажет о юности и начале карьеры рэпера. Сам Баста тоже снимется в фильме.

Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие. 

