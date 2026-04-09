В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»

Съемки в Ростове продлятся до середины мая. Они проходят в локациях, которые повлияли на сюжет и развитие событий не только в кино, но и в судьбе музыканта. В сценах появляется тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России; в доме культуры «Энергетик» специально для фильма восстановлен и стилизован клуб «Команчерро», где проходили первые выступления Басты.



Атмосфера родного города с его уникальным характером — одна из главных идей фильма. Южная столица покажет прошлое — конец 90-х и начало 2000-х — и станет важной частью истории становления артиста.