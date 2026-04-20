Баста: Для меня это южная братская тема. И это всегда громкое заявление. Со своими близкими братьями я прошел жуткие испытания. Как и потом с коллегами, которые становились моими близкими братьями и сестрами. Я искренне в это верю. Вот над Маканом смеялись из-за «братьев». А будучи сорокапятилетним мужиком я понимаю, что это работает. Когда в жизнь приходит бесконтрольный неуправляемый ****** [кошмар], а рядом есть человек, который говорит: «Я подскочу, помогу, сделаю». Дружба складывается из эпизодов человеческого участия. Ты понимаешь, что это не зря, — и это хорошо отражает мою картину мира, в которую я верю с 15 лет. То, что она у меня есть, одно из главных достижений в моей жизни. Я очень верю в дружбу.