Сегодня FEDUK — большой артист с запасом хитов на два часа программы идеального поп-рэпа. Пацан с района, который выбился в мир глянца, но и не забыл о своих корнях, и не потерял чисто рэперского «уважения улиц». Хотя начинал он с музыки, которую едва ли можно было представить в чартах или тиктоках. Но вот мы здесь: Федук едет в тур с говорящим названием «15 лет в игре», а летом выступит на Пикнике «Афиши» в Москве и Санкт-Петербурге. Какой была рэп-игра для Федука — и как он прошел ее на платину?