«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Кион»

Стриминговый сервис «Кион» продлил мистический триллер «Бар „Один звонок“» на второй сезон. Первый сезон уже посмотрели более 2,5 млн зрителей.

Премьера состоялась на стриминге 1 октября. Действие разворачивается в загадочном баре «Один звонок», который невозможно найти на карте: он появляется в разных частях города, и его двери открываются далеко не для всех. Напитки здесь раздают бесплатно, а атмосфера располагает к откровенности.

Главная особенность заведения — возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни. Но цена за этот звонок оказывается слишком высокой. Бармен (Данила Козловский) ведет игру по собственным правилам, и никто не может гарантировать, что звонок не станет для посетителя последним.

Каждая серия рассказывает о новом госте и его личной истории. В бар попадают самые разные люди — от светских красавиц и молодых блогеров до семейных мужчин и тех, кто привык носить маску благополучия. Но за внешними ролями скрываются тайные желания, сожаления и вопросы, на которые они готовы искать ответ в столь рискованном месте.

Помимо Данилы Козловского в сериале снялись Оксана Акиньшина («Лиля навсегда»), Кай Гетц («Пророк. История Александра Пушкина»), Александр Ильин-младший («Интерны»), Леонид Ярмольник («Первый номер»), а также видеоблогер Егор Шип.

Недавно стало известно, что Данила Козловский выступит творческим руководителем фильма по «Двенадцати месяцам» и напишет сценарий к киносказке вместе с Сергеем Левитаном — создателем «Бара „Один звонок“».

Расскажите друзьям