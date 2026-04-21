Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»

Фото: World Pictures

Кинопрокатная компания World Pictures поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером зомби-хоррора «Колония». Новая работа от режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан Хо стартует в российском прокате 18 июня.

По сюжету на биотехнологической конференции начинает распространяться мутирующий вирус, превращающий людей в зомби. Власти решают изолировать огромный выставочный центр, в котором проходило мероприятие. Внутри оказываются заперты профессор Квон Се Джон и группа выживших, которым предстоит бороться за жизнь.

Видео: World Pictures

В главных ролях Чон Чи Хен («Ромашка», «Моя несносная девчонка»), Чи Чхан Ук («Хилер», «Императрица Ки»), Гу Ге Хван («Робинзон на Луне», «Побег из Могадишо») и Син Хен Бин («Врачебная мудрость», «Младший сын семьи чеболя»). 

24 мая в киноцентре «Октябрь» пройдет зрительская премьера картины (билеты — на «Афише»). После показа «Колонию» можно будет обсудить с приглашенными экспертами. 

В российский прокат фильм выйдет в дубляже студии Flarrow Films, которая озвучивала ранее «Человека-бензопилу. Фильм: История Резе» и «Выход 8». В избранных кинотеатрах ленту покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Мировая премьера «Колонии» состоится на 79-м Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы».

