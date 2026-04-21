Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Мессенджер Max переименовали в «Макс»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Национальный мессенджер Max переименовали в «Макс» на официальном сайте и в магазинах приложений. В пресс-службе платформы сказали, что для мессенджера стали использовать два названия.  

«Похожей концепции придерживаются и другие мессенджеры, опыт которых мы изучали при разработке. В частности китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk используют и международное написание, и коммуникации на национальном языке», ― пояснял руководитель мессенджера Фарит Хуснояров. 

Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. 

Российские госструктуры подталкивают россиян к использованию Max одновременно с ограничением работы его конкурентов вроде Telegram и WhatsApp. 

Россиян обязали перевести в национальный мессенджер все домовые и школьные чаты.  С 1 сентября 2025 года Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны, которые продаются в РФ. 

Сквозного шифрования в Max нет, что создает риски нарушения конфиденциальности пользователей. 

