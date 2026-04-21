В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление

На Сокольнической линии московского метро в тоннеле остановился поезд. Об этом сообщил городской Департамент транспорта.
На участке «Сокольники» ― «Парк культуры» приостановлено движение поездов. Причиной в Дептрансе назвали техническую неисправность одного из составов. Там отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало, за медицинской помощью никто не обращался.
Состав остановился в перегоне между станциями «Красные Ворота» и «Комсомольская», не доехав до «Комсомольской» 100 метров. По информации «Осторожно, Москва», у поезда сошла с рельсов первая тележка третьего вагона.
Согласно кадрам очевидцев, в вагоне поезда, а также на платформе станции «Красные Ворота» произошло задымление. «Осторожно, Москва» пишет, что задымление случилось из-за повреждения провода в тоннеле и замыкания.
Из аварийного состава эвакуировали 183 человека. Некоторых вывели до станции по тоннелю.
По маршруту закрытого участка Сокольнической линии запустили автобусы от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» с остановками у станций метро.