Данила Козловский и Полина Гухман играют в теннис в трейлере спортивной драмы «Первая ракетка»

Wink представил трейлер сериала «Первая ракетка», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Полина Гухман. Премьера состоится 30 апреля.
По сюжету главная героиня — молодая теннисистка Катя — вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей в соревнованиях на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта.
В сериале также снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Режиссером выступил Евгений Корчагин («Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она»).
«Моего персонажа зовут Яна. Она плетет интриги, следует своим интересам, пытается наслаждаться жизнью. В целом для меня это знаковый сериал. Десять лет назад я снималась с Данилой Козловским в одном из проектов, но тогда я была задействована в массовке. Тут я оказалась с ним полноправным партнером на площадке. В первую смену с Данилой я смущалась: мне надо было играть уверенную в себе роскошную женщину, а я робела, краснела, заикалась. Но в итоге смогла побороть свое волнение», — рассказала Лиза Шакира.