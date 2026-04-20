В тульской «Октаве» пройдет фестиваль креативных индустрий «Октава-8. Технологии творчества»

Фото: Дмитрий Кудинов

25 апреля творческий кластер «Октава» отметит 8-летие фестивалем «Октава-8». Гостей ждут лекции, мастер-классы, диджей-сеты и концерт. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Искусственный интеллект, творческий кризис и литературу обсудят с писательницей Гузель Яхиной — автором романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». О том, как технологии проектируют будущее креативной экономики, расскажут министр туризма Тульской области Елена Мартынова, глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников и другие спикеры.

Во дворе кластера развернется граффити-инсталляция «Голос улиц» с участием тульских стрит-арт-художников, а также маркет локальных брендов и фуд-корты. Музыкальная программа включит диджей-сеты, выступления танцевальных коллективов и рэп-исполнителей из проекта «Контекст». Хедлайнером станет Anikv, известная по хитам «Меня не будет», «Тесно» и «Огни».

Резиденты кластера подготовили собственную программу. Высшая техническая школа проведет мастер-классы по анимации, робототехнике и нейросетям. В «Пропарке» научат 3D-моделированию и лазерной резке, а в студии Oktava Lab организуют запись подкастов. Музей станка представит выставку «Звуковой ландшафт. Новые симфонии» и зону «Шарм Бар», где можно будет создать аксессуары своими руками.

Кластер «Октава» был основан предпринимателем Михаилом Шелковым в 2018 году. «„Октава“ — это не стены, а люди и их воплощенные идеи, <…> это знак качества, место, где гости не просто участвуют в событиях, а становятся их авторами и соавторами», — говорит генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков.

