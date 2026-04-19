В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией

Афиша Daily
Фото: Kemal Berkay Dogan/Unsplash

В Германии охотники отстреляли в 2025 году 2900 кабанов, пораженных радиоактивным цезием-137, сообщает газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства страны. 

Охотники имеют право на возмещение ущерба, если содержание цезия-137 в мясе превышает установленный Евросоюзом лимит в 600 беккерелей на килограмм. За взрослую особь выплачивается около 200 евро (около 18 тыс. рублей), за поросенка — около 100 (около 9000 рублей). На основе этих компенсаций и посчитали число зараженных животных.

Больше всего кабанов с радиоактивным поражением обнаружили в южных и центральных регионах, наиболее пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В Баварии нашли 2300 таких особей, в Баден-Вюртемберге — 491, в Саксонии — 109 и в Тюрингии — 18.

В 2022 году было уничтожено 7500 зараженных кабанов. Радиация попадает в их организм из-за того, что они питаются лесными грибами и растениями, накапливающими цезий-137 из почвы.

ЕС