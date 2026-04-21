Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста

Кадр: Lionsgate

Режиссер нового байопика о Майкле Джексоне Антуан Фукуа в интервью The New Yorker прокомментировал обвинения против поп-артиста, согласно которым он совершал сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних детей.

Как пишет The New Yorker, «Фукуа не убежден, что Джексон совершал то, в чем его обвиняют, несмотря на количество обвинителей и тот факт, что Джексон публично говорил о том, что делил постель с мальчиками». Режиссер подчеркнул, что не знает правды, но добавил, что «иногда люди совершают неприятные поступки за деньги». 

В 1993 году Джексон впервые был публично обвинен в сексуализированном насилии над подростком. Речь шла о 13-летнем Джордане Чандлере. Дело было закрыто после того, как артист пришел к соглашению с семьей Чандлера, выплатив денежную компенсацию.

В 2005 году Джексону было предъявлено 10 обвинений, связанных с предполагаемым сексуализированным насилием в отношении другого 13-летнего подростка, но позже он был оправдан по всем пунктам. В документальном фильме 2019 года «Покидая Неверленд» были представлены новые обвинения от еще двух предполагаемых пострадавших от действий Джексона.

Фильм «Майкл» выйдет в российский прокат 28 мая. Главную роль в проекте исполнил племянник короля Майкла Джексона Джаафар Джексон. 

