Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая

«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга
Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек
Блогер похвастался новым фото и случайно запустил тренд. Теперь все ставят на аватарки его снимок
На побережье Анапы обнаружили более 200 птиц, погибших из‑за нефтепродуктов
В Москве потеплеет до +15 и начнутся дожди
Каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками
Продажи антиутопии «1984» в России взлетели в полтора раза за месяц
Умер актер Джон Нолан, снимавшийся в фильмах про Бэтмена
В Турции подготовили законопроект о полном запрете табака к 2040 году
Роберт Паттинсон рассказал про сцену, которую он неудачно отыграл в «Сумерках»
В Париже продадут фрагмент лестницы Эйфелевой башни
Сериал Райана Рейнолдса «Добро пожаловать в Рэксем» продлили еще на три сезона
Дженна Ортега рассказала, что в детстве у нее крашем был Барак Обама

Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая

Фото: Lionsgate

Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в российский прокат музыкальный байопик «Майкл».

Картина от студии Lionsgate появится на экранах с 28 мая. Главную роль в проекте исполнил племянник короля Майкла Джексона Джаафар Джексон. 

Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие. 

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями о перевоплощении Джаафара в Майкла: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».

