Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце

Афиша Daily
Фото: Lionsgate

Lionsgate Movies представила новый тизер байопика о Майкле Джексоне, главную роль в котором сыграл племянник музыканта Джаафар Джексон. Премьера состоится 24 апреля.

Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие.

Видео: Lionsgate Movies

«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что-то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне» — так отзывался о работе Джаафара Колман Доминго, сыгравший отца артиста Джо Джексона.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

В преддверии выхода фильма Lionsgate выпустила новый постер. На нем показана знаменитая «лунная походка» и написано: «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты величайший на все времена».

