Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Илон Маск заблокировал пользователя, нарисовавшего его портрет
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер

Афиша Daily
Фото: Lionsgate

У байопика о Майкле Джексоне, в котором артиста сыграет его племянник, появился новый постер. На нем показана лунная походка музыканта. Премьера фильма запланирована на 24 апреля.

На постере значится «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты — величайший на все времена».

© Lionsgate

Главную роль в фильме исполнил 28-летний Джаафар Джексон — настоящий племянник Майкла, который, по словам съемочной группы, поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника.

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».

В актерский состав также вошли Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Расскажите друзьям