Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора

Фото: пресс-материалы

К Национальному дню донора крови просветительский проект «+Я» и онлайн-лекторий «Синхронизация» запустили совместный подкаст «Счастье отдавать» — серию аудиовыпусков про то, как альтруизм влияет на качество жизни человека. Каждый из четырех эпизодов выстроен в формате экспертного монолога: объединяя идеи психологии и философии, лекторы дают комплексный взгляд на природу помощи. Выпуски длятся до 25 минут и уже доступны на лендинге и стриминговых площадках.

Ведущими подкаста стали эксперты «Синхронизации» — врач-психиатр и психотерапевт Илья Семеннов, практикующий психолог Сания Биккина и кандидат философских наук Дмитрий Скворцов. На основе научных фактов и реальных историй доноров лекторы объясняют, как альтруизм поддерживает психику и противостоит эпидемии одиночества, почему представления об эгоистичности человека неверны и как, помогая другим, сформировать устойчивую систему ценностей, на которую можно опереться самому.

Цель авторов проекта — показать, что донорство и другие формы помощи полезны не только обществу, но и самому человеку — в отличие от временных радостей, они повышают уровень субъективного благополучия надолго. Подкаст будет интересен тем, кто увлекается идеями психологии, волонтерства и здорового образа жизни.

«Мы верим, что донорство становится привычкой, когда человек видит в нем не только пользу для других, но и ценность для себя. Наш проект помогает найти эту внутреннюю мотивацию, чтобы сделать заботу об окружающих частью своей осознанной культуры», — рассказали в редакции проекта «+Я». Руководитель спецпроектов «Синхронизации» Дмитрий Давыдкин добавил, что их проект — пример того, как просветительская коммуникация может соединить науку, личный опыт и социальную практику, делая донорство понятным, близким и осмысленным.

