Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @budaog

Хедлайнерами музыкальной программы фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде, который пройдет с 21 по 23 мая на территории Нижегородской ярмарки, станут Anikv и OG Buda. В лайнапе также представлены Mirele, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya, рассказали «Афише Daily» организаторы.

«Запуск музыкальной программы — это новая глава для фестиваля. Мы масштабируем “Тех-Френдли Викенд” и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — отмечает организатор конференции ЦИПР и фестиваля Ирина Ефимова.

Выступления пройдут 22 и 23 мая: дневную программу откроют DJ-сеты, а к вечеру на площадке пройдут живые выступления бэндов и артистов. Программа охватит дневные и вечерние слоты с 12.00 до 22.00.

Так, 22 мая на сцене выступят Call Me Ilya, Lovanda, MIRÈLE и хедлайнер дня Anikv. 23 мая программу откроет Lesha Mironov, также выступят Risha и XXXManera, а завершит вечер хедлайнер OG Buda.

Традиционно участников фестиваля ждет и  обширная деловая часть: лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. Среди ключевых спикеров фестиваля — Алексей Семихатов, Владимир Сурдин, Андрей Коняев, Даниил Трабун, Дмитрий Бескромный, Наталия Османн, Дарья Золотухина, Юлия Городничева и другие.

На протяжении всех дней фестиваля на площадке фестиваля также будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной специально для участников конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Для гостей будут организованы шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню. Кроме того, ЦИПР и «Тех-Френдли Викенд» поддержат благотворительный полумарафон «Беги, герой!», к которому смогут присоединиться участники и гости фестиваля.

Вход на события музыкальной программы и другие активности «Тех-Френдли Викенд» — бесплатный, по обязательной регистрации на сайте. Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать один из слотов: дневной (12:00–19:00) или вечерний (20:00–22:00). Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограничено, выбор осуществляется в личном кабинете.

Расскажите друзьям