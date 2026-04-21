Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

Хедлайнерами музыкальной программы фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде, который пройдет с 21 по 23 мая на территории Нижегородской ярмарки, станут Anikv и OG Buda. В лайнапе также представлены Mirele, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya, рассказали «Афише Daily» организаторы.
«Запуск музыкальной программы — это новая глава для фестиваля. Мы масштабируем “Тех-Френдли Викенд” и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — отмечает организатор конференции ЦИПР и фестиваля Ирина Ефимова.
Выступления пройдут 22 и 23 мая: дневную программу откроют DJ-сеты, а к вечеру на площадке пройдут живые выступления бэндов и артистов. Программа охватит дневные и вечерние слоты с 12.00 до 22.00.
Так, 22 мая на сцене выступят Call Me Ilya, Lovanda, MIRÈLE и хедлайнер дня Anikv. 23 мая программу откроет Lesha Mironov, также выступят Risha и XXXManera, а завершит вечер хедлайнер OG Buda.
Традиционно участников фестиваля ждет и обширная деловая часть: лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. Среди ключевых спикеров фестиваля — Алексей Семихатов, Владимир Сурдин, Андрей Коняев, Даниил Трабун, Дмитрий Бескромный, Наталия Османн, Дарья Золотухина, Юлия Городничева и другие.
На протяжении всех дней фестиваля на площадке фестиваля также будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной специально для участников конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Для гостей будут организованы шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню. Кроме того, ЦИПР и «Тех-Френдли Викенд» поддержат благотворительный полумарафон «Беги, герой!», к которому смогут присоединиться участники и гости фестиваля.
Вход на события музыкальной программы и другие активности «Тех-Френдли Викенд» — бесплатный, по обязательной регистрации на сайте. Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать один из слотов: дневной (12:00–19:00) или вечерний (20:00–22:00). Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограничено, выбор осуществляется в личном кабинете.